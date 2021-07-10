Число пострадавших в ДТП с автобусом и "Камазом" под Вологдой увеличилось до пяти человек

ВОЛОГДА, 10 июля. /ТАСС/. Число пострадавших после аварии с пассажирским автобусом и "Камазом" в Вологодской области увеличилось до пяти человек. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

Авария произошла 9 июля около 14:00 на 475-м км автодороги Москва - Архангельск в Вологодском районе области. Водитель маршрутного автобуса, который ехал из Сокола в Вологду, выезжая с остановки, зацепил полуприцеп в составе автопоезда с тягачом "Камаз". После автобус вынесло на тягач, где в этом время водитель "Камаза" проводил ремонт, а затем автобус съехал в кювет. В результате погиб водитель "Камаза" - житель Псковской области 1980 года рождения. Изначально сообщалось о двух по страдавших пассажирах автобуса.

"Вчера вечером пассажиры автобуса стали самостоятельно обращаться за помощью к медикам. На данный момент известно о пяти пострадавших пассажирах - это мужчина 1989 года рождения, две женщины 1962 и 1975 годов рождения, две 16-летние девушки. У всех диагностированы ушибы мягких тканей, всем назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение смерти и вреда здоровью человека"", - сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД.

Автобус был технически исправен, водитель проходил предрейсовый медицинский осмотр, уточнили в УМВД.