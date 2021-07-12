Полицейские задержали подозреваемого в нападении на депутата в Саратове

САРАТОВ, 12 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на депутата городской думы Сергея Подсевалова, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области.

"В отдел полиции с заявлением обратился гражданин 1994 года рождения о причинении ему телесных повреждений неизвестным лицом в ходе внезапно возникшего конфликта. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении данного преступления был установлен и доставлен ранее судимый 24-летний гражданин, который дал признательные показания", - сообщила собеседница агентства на вопрос о нападении на депутата.

Она добавила, что возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью").

Ранее ТАСС сообщал, что глава Саратова Михаил Исаев обратился к правоохранителям с просьбой провести проверку и разобраться в истинных причинах произошедшего с депутатом городской думы Сергеем Подсеваловым после того, как депутат саратовской облдумы, руководитель фракции КПРФ Александр Анидалов на своем канале в YouTube сообщил о нападении на Подсевалова. Его, по словам Анидалова, избили. Врачи якобы диагностировали у Подсевалова в том числе осколочный перелом стенок гайморовых пазух, перелом скуловой и челюстной костей, сотрясение мозга.