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Полицейские задержали подозреваемого в нападении на депутата в Саратове

Мужчина дал признательные показания

САРАТОВ, 12 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на депутата городской думы Сергея Подсевалова, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области.

"В отдел полиции с заявлением обратился гражданин 1994 года рождения о причинении ему телесных повреждений неизвестным лицом в ходе внезапно возникшего конфликта. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении данного преступления был установлен и доставлен ранее судимый 24-летний гражданин, который дал признательные показания", - сообщила собеседница агентства на вопрос о нападении на депутата.

Она добавила, что возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью").

Ранее ТАСС сообщал, что глава Саратова Михаил Исаев обратился к правоохранителям с просьбой провести проверку и разобраться в истинных причинах произошедшего с депутатом городской думы Сергеем Подсеваловым после того, как депутат саратовской облдумы, руководитель фракции КПРФ Александр Анидалов на своем канале в YouTube сообщил о нападении на Подсевалова. Его, по словам Анидалова, избили. Врачи якобы диагностировали у Подсевалова в том числе осколочный перелом стенок гайморовых пазух, перелом скуловой и челюстной костей, сотрясение мозга.

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