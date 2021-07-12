В Минздраве Татарстана рассказали о состоянии отравившихся в аквапарке детей

КАЗАНЬ, 12 июля. /ТАСС/. Врачи подключили одного ребенка к аппарату ИВЛ после отравления в аквапарке Казани, сообщили ТАСС в Минздраве Татарстана в понедельник.

"Один ребенок в тяжелом состоянии, он подключен к высокопоточной вентиляции легких. Остальные [четверо детей] отпущены", - сообщили в Минздраве.

В Казани из аквапарка "Ривьера" 12 июля госпитализировали шестерых человек, в том числе пятерых детей. Предварительно, из-за отравления хлоркой. Один взрослый и четверо детей от нахождения в стационаре отказались, отпущены под медицинское наблюдение.

По данному факту следственными органами СК РФ по Татарстану возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Во время расследования уголовного дела проверят должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности в аквапарке.