Заседание по апелляции на приговор историку Соколову перенесли на сентябрь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Городской суд Санкт-Петербурга перенес на сентябрь рассмотрение апелляции на приговор за убийство и незаконное хранение оружия историку Олегу Соколову. Об этом сообщила судья в онлайн-трансляции заседания во вторник.

"Слушание дела откладывается. Встречаемся 16 сентября в 14:30", - сказала судья.

Как пояснили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Петербурга, заседание по апелляции должно было пройти 13 июля по видеосвязи. Перенос заседания произошел из-за того, что Соколов попросил судью разрешить ему принимать личное участие в заседании. Суд удовлетворил это ходатайство.

25 декабря 2020 года суд в Петербурге приговорил бывшего сотрудника СПбГУ и обладателя французского ордена Почетного легиона Соколова к 12 годам и шести месяцам колонии за убийство аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, а также за незаконное хранение оружия (ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ). Обвинение и потерпевшая сторона согласились с приговором и не будут его обжаловать, защита Соколова подала апелляцию после приговора, потребовав смягчить наказание.