СК возбудил дело о взрыве газа в гостинице в Геленджике

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту взрыва газа в гостинице в Геленджике. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК.

"Следственными органами СК по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины и травмирования пятерых граждан в результате хлопка газа на территории гостиницы (ч. 1 ст. 109 УК РФ)", - сообщили в ведомстве.

В СК уточнили, что взрыв произошел в помещении на первом этаже гостиничного комплекса на улице Советской в Геленджике. В результате погиб молодой человек, который в это время был на улице. Пострадали пятеро: трое мужчин 1967, 1981 и 1990 годов рождения, женщина 1969 года рождения и 14-летняя девочка. Все они с ожогами и травмами доставлены в больницу.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления с привлечением сотрудников оперативных служб.

Как ранее сообщил источник ТАСС, причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования.