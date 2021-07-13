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Взрыв газа на территории отеля в Геленджике

Всех туристов вывезли из гостиницы в Геленджике, где произошел взрыв бытового газа

В школе организовали пункт временного пребывания

КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Власти Геленджика автобусами вывезли всех туристов, проживавших в гостинице "Азария" в Геленджике, где произошел взрыв бытового газа, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Богодистов.

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"Организовали вывоз всех туристов из гостевого дома, где сегодня произошла трагедия. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, проводятся следственные действия, убираются последствия взрыва. Автобусами вывезли гостей отеля в единый пункт дислокации. В школе организовали временный пункт пребывания", - написал он, уточнив, что людям отправили обед, их планируется расселить.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края журналистам сообщили, что на место происшествия в Геленджике выехал прокурор края Сергей Табельский.

По данным источника, причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования. Прокуратура региона проводит проверку, СУ СК РФ по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Теги
РоссияКраснодарский крайВзрыв газа на территории отеля в Геленджике
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