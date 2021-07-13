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Взрыв газа на территории отеля в Геленджике

Минимум пять домов повреждены после взрыва газа в гостинице Геленджика

По словам источника в экстренных службах региона, в результате ЧП также оказались повреждены несколько автомобилей
© МЧС России/ТАСС

КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Минимум пять домов, расположенных у гостиницы в Геленджике, где произошел взрыв бытового газа, оказались повреждены, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона во вторник.

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"Минимум пять домов близлежащих повреждены: у некоторых вылетели рамы со стеклами, у некоторых поврежден потолок, повело стены", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что также повреждены несколько припаркованных рядом со зданием автомобилей.

ЧП произошло во вторник в магазине при четырехэтажной гостинице "Азария" в центре Геленджика. В результате один человек погиб, еще пять, в том числе подросток, пострадали. Один человек спасен из-под завалов. Два пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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РоссияКраснодарский крайВзрыв газа на территории отеля в Геленджике
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