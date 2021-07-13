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Обрушение здания во Флориде

Число погибших в результате обрушения жилого дома во Флориде возросло до 95

Судьба 14 человек остается неизвестной

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Спасатели извлекли из-под обломков обрушившегося дома в Серфсайде в окрестностях Майами (штат Флорида) тело еще одного погибшего, общее число жертв достигло 95. Об этом во вторник сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава в ходе брифинга для журналистов, трансляция которого ведется на странице округа в Facebook.

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"Мы извлекли [из-под обломков] тело еще одной жертвы. Общее число погибших теперь составляет 95", - сказала она. Кава добавила, что судьба 14 человек остается неизвестной.

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. В первый день из-под завалов удалось извлечь 37 человек, однако затем выживших не находили. 7 июля, через 13 дней после обрушения, власти приняли решение прекратить спасательную операцию, теперь на месте катастрофы ищут тела погибших.

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