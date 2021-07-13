Локальный режим ЧС ввели в районе взрыва газа в отеле в Геленджике

КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Локальный режим ЧС объявлен в районе Геленджика, где утром во вторник в отеле взорвался газ. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

"В Геленджике в границах кварталов, ограниченных улицами Шевченко, Чайковского, Колхозная и Первомайская, введен режим ЧС", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в данный момент проводятся аварийно-восстановительные работы. Подача электроэнергии и воды в данном районе в дома осуществляется. Также уточняется, что большинство постояльцев отеля в данный момент покинули гостиницу и направились в аэропорт.

"Большинство жильцов покинули гостиницу и направились в аэропорт, оставшиеся 22 человека размещены в других гостиницах и отелях", - сообщили в пресс-службе министерства.

В пресс-службе добавили, что всего в гостинице было зарегистрировано 59 человек, 16 из которых дети. Также в министерстве добавили, что место происшествия во вторник посетил министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков, в том числе он осмотрел прилегающую территорию и поврежденные при взрыве соседние дома.