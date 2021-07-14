Лесной пожар в окрестностях Тольятти потушили

ТАСС, 14 июля. Пожарные ликвидировали лесной пожар, действовавший на территории Тольятти, сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС РФ.

"Лесной пожар в Тольятти полностью ликвидирован сегодня в 15:00 (14:00 мск)", - сказали в главке.

Информация о пожаре в 17-м квартале Тольяттинского городского лесничества поступила в субботу. Общая площадь, пройденная огнем, составила почти 153 га. В тушении применялась авиация МЧС России: вертолет Ми-8 и самолет БЕ-200. Всего к ликвидации пожара привлекались 492 человека и 156 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 261 УК РФ ("Уничтожение или повреждение лесных насаждений").