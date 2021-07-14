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Взрыв газа на территории отеля в Геленджике

Власти сообщили, что взрыв газа в Геленджике повредил 16 строений

Собственники собирают необходимые документы для получения компенсаций

КРАСНОДАР, 14 июля. /ТАСС/.  В Геленджике завершила работу комиссия по обходу поврежденных домов после взрыва газа. В результате инцидента повреждено 16 строений, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

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"16 домовладений были повреждены в результате происшествия на ул. Советской. Работа комиссии по обходу этих домов завершена", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в данный момент собственники собирают необходимые правоустанавливающие документы, которые необходимы для выплат.

Также в пресс-службе добавили, что состояние здания гостиницы, где произошел взрыв, будет оценено после проведения строительно-технической экспертизы.

 

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РоссияКраснодарский крайВзрыв газа на территории отеля в Геленджике
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