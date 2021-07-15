В Ираке заявили, что сгоревшее в Персидском заливе судно не принадлежало стране

КАИР, 15 июля. /ТАСС/. Сгоревшее в Персидском заливе нефтесервисное судно с девятью членами экипажа на борту не принадлежало Ираку. Об этом в среду вечером заявил министр транспорта арабской республики Насир Хусейн.

"Затонувшее сегодня судно не было иракским. Оно шло под флагом Панамы и не принадлежало ни одному из органов власти Ирака. Пожар произошел неподалеку от берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Членами экипажа были арабы, среди которых, вероятно, были иракцы и представители других национальностей", - приводит слова чиновника Информационное агентство Ирака. "В настоящий момент у нас нет достоверной информации о том, сколько иракцев было среди членов экипажа", - добавил министр.

Ранее информационный портал Baghdad Al Yaum и другие местные СМИ сообщили, что иракское нефтесервисное судно загорелось в Персидском заливе и что в результате пожара все девять членов экипажа погибли. Власти ОАЭ пока не комментировали произошедшее.