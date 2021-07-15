СК проверит обстоятельства гибели двух горняков в шахтах "Воркутауголь"

СЫКТЫВКАР, 15 июля. /ТАСС/. Следователи СК РФ организовали проверку по фактам гибели двух работников шахт "Заполярная" и "Воргашорская" АО "Воркутауголь", говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Коми.

"13 и 14 июля на участках шахт "Заполярная" и "Воргашорская" при выполнении работ горнорабочий и электрослесарь получили травмы, от которых скончались на месте происшествия. По данным фактам следственными органами СК РФ по Республике Коми организованы и проводятся доследственные проверки. Следователи намерены установить причины и обстоятельства произошедшего и дать установленным фактам правовую оценку", - говорится в сообщении.

Как сообщила ранее пресс-служба АО "Воркутауголь", погибли двое 47-летних рабочих "Северной алмазной компании", основного подрядчика "Воркутауголь" "Северстали". В одном случае причиной трагедии стало нарушение технологии работ, а во втором - личная неосторожность.