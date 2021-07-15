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Выброс хлора в Ижевске

СК выявил нарушение правил обращения с хлором на "Ижводоканале"

Утечка хлора произошла из-за нарушения правил обращения с опасными объектами

ИЖЕВСК, 15 июля. /ТАСС/. Следователи обнаружили нарушение правил обращения с опасными веществами на муниципальном предприятии "Ижводоканал", где произошел выброс хлора. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления СК РФ.

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"Установлено, что были определенные нарушения правил обращения с опасными объектами, и именно несоблюдение установленных правил не дало возможности своевременно предотвратить утечку хлора", - сообщил собеседник агентства.

 

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РоссияУдмуртияВыброс хлора в Ижевске
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