СК выявил нарушение правил обращения с хлором на "Ижводоканале"

ИЖЕВСК, 15 июля. /ТАСС/. Следователи обнаружили нарушение правил обращения с опасными веществами на муниципальном предприятии "Ижводоканал", где произошел выброс хлора. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления СК РФ.