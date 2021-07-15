Число арестованных за массовую драку в Кузьминках возросло до 45

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Кузьминский суд в Москве арестовал на 15 суток еще трех человек, участвовавших в драке между мигрантами в столичном районе Кузьминки. Таким образом, общее число арестованных возросло до 45 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В суд поступили еще три протокола в отношении задержанных, составленных по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ ("Участие в несанкционированных собрании, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры"), всем им назначено наказание в виде административного ареста на 15 суток", - сказали в суде.

Ранее суд рассмотрел 42 протокола по аналогичной статье и назначил всем арест на 15 суток.

На Зеленодольской улице в Кузьминках 12 июля произошла массовая драка. Значительная часть ее участников были приезжими из стран Средней Азии. В результате драки несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые, несколько человек госпитализированы.