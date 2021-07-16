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В МЧС сообщили об отсутствии угрозы распространения пожара на мусорном полигоне в Крыму

По данным регионального МЧС, на месте происшествия нет открытого огня, в работах по ликвидации тления на полигоне задействованы 11 единиц техники и 17 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Открытого огня на мусорном полигоне в Сакском районе Крыма нет, но продолжается тление, угроза распространения отсутствует, сообщили ТАСС в пятницу в региональном ГУ МЧС.

Ранее глава администрации Евпатории Роман Тихончук сообщил, что на мусорном полигоне МУП "Экоград" произошло возгорание, предварительная причина - поджог.

"На данном объекте не горение, а тление. Со своей стороны мы направили силы и средства, чтобы обеспечивать пожарную безопасность и не допустить распространения. Угрозы распространения сейчас нет, наблюдается небольшое задымление, [дым идет] в сторону поля", - сказала представитель ведомства.

Она уточнила, что в село Суворовское, где находится мусорный полигон, от экстренных служб привлечены 11 единиц техники и 17 человек личного состава.

Тихончук ранее отмечал, что ситуация осложняется погодными условиями - в ближайшие дни ожидается жара. В связи с "угрозой возникновения чрезвычайной ситуации локального характера" прошло заседание комиссии по ЧС, также собирался оперативный штаб по ликвидации угрозы ЧС.

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