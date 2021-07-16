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Наводнение в Германии

Меркель посетит пострадавшие от наводнения районы Германии

Канцлер заверила, что все пострадавшие от стихийного бедствия жители получат краткосрочную и долгосрочную помощь со стороны федерального правительства

БЕРЛИН, 16 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель в ближайшее время планирует посетить федеральную землю Рейнланд-Пфальц, которая больше остальных пострадала от наводнения на западе страны. Об этом сообщил журналистам в пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

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"Канцлер ведет переговоры с правительством федеральной земли о скорейшем посещении зоны бедствия", - отметил Зайберт.

По его словам, Меркель заверила, что все пострадавшие от стихийного бедствия жители получат краткосрочную и долгосрочную помощь со стороны федерального правительства. Канцлер во время беседы с премьер-министром Рейнланд-Пфальца Малу Драйер и представителями аварийно-спасательных служб была проинформирована о текущей ситуации в пострадавших районах.

С понедельника на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Из берегов вышли притоки Рейна - Ар и Мозель, а также сильнее, чем прогнозировали эксперты, реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. От последствий наводнения, по последним данным, погибли 106 человек, несколько десятков считаются пропавшими без вести.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияНаводнение в Германии
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