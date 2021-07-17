Один из пассажиров жестко севшего под Томском Ан-28 рассказал о деталях инцидента

"Мы летим на высоте, двигатели глохнут, пилоты пытаются их реанимировать в течение пяти минут, потом понимают, что не получается. [Командир] ищет место для посадки, находит это болото, [оценивает как] подходящее. При падении [мы] цепляем ветки, сбрасываем скорость, втыкаемся носом и переворачиваемся", - сказал Макеев.

По его словам, поняв в воздухе, что двигатели отказали, пилоты хотели вернуться в город Кедровый, но позже передумали. При посадке техник, сидевший в хвосте самолета, подошел к пилотам, после чего объявил пассажирам, что будет жесткая посадка. Макеев отметил, что люди физически почувствовали снижение, дети начали плакать, а кто-то из пассажиров - молиться вслух, он сам написал sms своей девушке.

"А потом все сжались, приготовились к удару. Ветки цеплялись, [видели в окно] деревья-деревья. Потом колеса цепляют землю, и самолет переворачивается", - добавил свидетель инцидента. Он поделился, что во время падения он вспоминал последние несколько дней. Обнаружив после приземления, что все целы, вместе с техником открыл запасной выход в хвосте самолета.

По его словам, сначала пассажиры отошли от самолета, боясь воспламенения, однако потом несколько человек вернулись за багажом. Затем пилоты решили разводить костер, и "люди пошли дружно ветки ломать, быстро нашли бумагу, разожгли", отметил Макеев. Накануне источник в экстренных службах сообщал ТАСС с места ЧП, что пассажирам пришлось подавать сигнал дымом от костра. Подлетая к месту ЧП, спасатели изначально приняли его за дым от горящего самолета.

Кроме того, Макеев рассказал, что командир Ан-28 Фарух Хасанов, получивший при посадке перелом ноги, почувствовал травму лишь через 20 минут после посадки, однако все равно руководил эвакуацией пассажиров.

"Он потом его [перелом] почувствовал. Он спокойно ходил, минут через 20 говорит, что что-то с ногой. Ногу себе забинтовал. Он все держал под контролем. Он сказал: я несу за вас ответственность до конца", - сообщил Макеев.