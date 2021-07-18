Растерянность и шок. Как Эрфтштадт переживает последствия "наводнения века"

ЭРФТШТАДТ /Германия/, 18 июля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Уровень воды в небольшой реке Эрфт в Северном Рейне - Вестфалии на западе Германии - левом притоке Рейна - в ночь на среду из-за проливных дождей поднялся до рекордной отметки. Всю окрестность в районе названного в его честь города Эрфтштадта затопило. Это стало для многих в регионе неожиданностью и застало врасплох, ранее река временами выходила из берегов, но случалось это нечасто и без серьезных последствий для местных жителей.

Подвалы и первые этажи домов, дороги, поля оказались под водой за 10-20 минут. В районе Рейн-Эрфт на случай наводнений существует общая система оповещения и план действий, но в этот раз все произошло настолько быстро и масштабно, что предупредить людей об угрозе попросту оказалось невозможным, сообщил корреспонденту ТАСС представитель местной пожарной службы.

"Смотрите, вот, например, этот автобан (речь идет о пролегающей через город трассе А61, около нее состоялась беседа) полностью оказался под водой всего лишь за пять минут", - отметил он. Дорогу расчищают пожарные и сотрудники Ведомства технического содействия (германский аналог российского МЧС). "К счастью, пока можно сказать, что на автобане никто не погиб. Нам осталось проверить только две застрявшие там машины", - сказал собеседник агентства.

При этом примерно за пару десятков километров до Эрфтштадта ничто не говорит о том, что где-то рядом случилась настоящая трагедия. По пути замечаешь разве что вышедший из берегов в районе Кельна Рейн. Люди спокойно отдыхают со своими семьями, гуляют, сидят в ресторанах. Однако на автобане №2, который ведет на запад и на котором постоянно возникают пробки, на редкость мало машин. Ближе к Эрфтштадту значительная часть дорог перекрыта.

Люди были в панике

В городе идут работы по откачке воды из домов и расчистке зданий и улиц. Местные жители выносят и складывают испорченные вещи у подъездов, так что город в подтопленных ранее местах порой напоминает одну большую свалку. В некоторых местах установлены самодельные таблички с призывами различного содержания к любопытствующим, основной смысл сводится к следующему: либо помогайте, либо проходите поскорее дальше и не тратьте наше время.

"Мы сегодня помогали с поисками пропавших и разбором последствий. Честное слово, пробирало до слез. Многие потеряли свои дома и часть жизни, это не передать словами", - рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС один из жителей.

"Это был хаос. Нас никто не оповестил о том, чего ждать, все были в панике. Так случилось, что меня в момент затопления не было дома", - сообщила одна женщина. "Многих коллег по работе не удавалось сразу найти, поскольку не было мобильной связи. Мы волновались, но, слава богу, все живы-здоровы", - рассказала собеседница. Она добавила, что пожилые жители города, с которыми ей довелось поговорить, не помнят на своем веку наводнения таких масштабов в этой местности.

"Все мои воспоминания просто уничтожены - имею в виду фотографии, многие ценные для меня вещи. Не знаю, что будет с домом, все потеряно", - сказала еще одна местная жительница.

Далеко не все в Эрфтштадте готовы делиться с журналистами своими историями и эмоциями. Некоторые жители при попытке заговорить иногда довольно грубо, порой используя ругательства, обрывают и просят не мешать.

Никто не погиб

В Эрфтштадте пропавшими без вести до субботы числились в общей сложности 170 человек. "Но, к счастью, когда все разобрали и ситуация более или менее нормализовалась, выяснилось, что никто не погиб, всех нашли", - сообщил представитель пожарной службы. По его словам, дело в том, что вообще не работала мобильная связь и интернет, в первые часы многие люди не могли найти своих родных и близких и сообщали о них как пропавших без вести.

"Поскольку дожди начались еще в понедельник, была подготовлена, можно так сказать, почва для разрушительного наводнения. В среду за короткий промежуток выпало огромное количество осадков, и произошла катастрофа", - отметил собеседник. Он сообщил, что не помнит в этой местности наводнения такой силы.

В пожарной службе рассчитывают, что удастся завершить основную часть работ по очистке улиц и откачке воды в воскресенье. "Посмотрим, удастся ли это сделать, но люди сегодня уже работают часов 12, они на пределе", - заметил представитель.

Присутствие журналистов нежелательно

В зону Эрфтштадта, наиболее пострадавшую от стихии, прессу не пускают. Полицейский, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, почему принята такая мера, лишь сказала, что "присутствие журналистов там нежелательно". Другой сотрудник правоохранительных органов пояснил, что это может быть опасно для жизни. Подступы к наиболее сложным участкам перекрыты полицией и военными, в разные стороны проезжают машины пожарной и спасательной служб и Ведомства технического содействия.

Вокруг города залиты поля. Местное кладбище также оказалось под водой. Многие продовольственные магазины, бензоколонки и другие заведения не работают. В большинстве открытых точек не принимают кредитные карты. В то же время какого бы то ни было подорожания продуктов питания или других товаров не наблюдается. В Эрфтштадте также опасаются того, что может прорвать местную плотину, и боятся ухудшения ситуации.

В оценках действий властей с точки зрения предупреждения о наводнении мнения горожан расходятся: некоторые винят их в том, что система оповещения не продумана и должна была учитывать подобные катастрофы, другие считают, что предугадать такую трагедию невозможно. "Я нигде не получила информацию о возможном развитии событий, меня никто не предупредил об угрозе. Я не знала, куда идти, ночевала в отеле. Был полный хаос", - посетовала одна из жительниц.

Другой местный житель, мужчина средних лет, сообщил, что вода затопила его дом буквально за 10-15 минут. "Все было очень быстро. Подготовиться к такому невозможно. Я проснулся утром, когда в доме уже было полно воды, примерно по пояс, выбрался из квартиры и пошел к родственникам, которые живут выше и которых не затронуло наводнение", - заметил собеседник агентства.

Большинство горожан, чьи дома пострадали в результате катастрофы, остановились у родных и знакомых, кого-то забрали к себе неравнодушные жители. В то же время, по данным представителя пожарной службы, в Эрфтштадте было организовано два центра обеспечения эвакуированных, один из них разместился в городском концертном зале. Власти также приняли решение эвакуировать людей из местного дома для престарелых, поскольку в фундаменте здания после подтопления были обнаружены трещины.

На этой неделе ливни, которые шли с понедельника на западе и юго-западе Германии, привели к сильному наводнению. Из берегов из-за проливных дождей вышли притоки Рейна - Ар и Мозель, а также небольшие реки - помимо Эрфта это Зауэр, Прюм, Нимс, Киль. От последствий разгула стихии погибли более 150 человек, в основном в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.