Захарова в связи с наводнением в Германии напомнила местным СМИ об этике

Пожелав немцам "стойкости в преодолении последствий стихии", Захарова напомнила и о карикатуре, которую в 2019 году опубликовала Deutsche Welle после наводнения в Красноярском крае. Карикатура была посвящена эмоциональному высказыванию губернатора региона Александра Усса. На карикатуре в том числе был изображен вертолет с фамилией губернатора на борту.

"Советую DW присмотреться к карикатуре еще раз, она может пригодиться для демонстрации общения немецких политиков с гражданами Германии после потопов в ФРГ, - указала Захарова. - Текст, в принципе, можно и оставить, маркировав борт именем любого регионального немецкого политика". Она также предложила дополнить карикатуру немецким аналогом поговорки "Не рой яму другому, сам в нее попадешь".

"Мы же искренне сочувствуем немцам и желаем им стойкости в преодолении последствий стихии", - подчеркнула дипломат.

С прошлого понедельника на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной наводнения. От последствий разгула стихии в стране, по последним данным, погибли более 155 человек, в основном в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.