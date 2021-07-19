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СК завершил следственные действия на месте жесткой посадки Ан-28 под Томском

С места ЧП перевозят обломки самолета, проводится расшифровка данных черного ящика

НОВОСИБИРСК, 19 июля. /ТАСС/. Западно-Сибирское управление на транспорте СК РФ завершило следственные действия на месте жесткой посадки Ан-28 под Томском, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

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Сейчас с места ЧП перевозят обломки самолета, проводится расшифровка данных черного ящика.

"Следственные действия на месте завершены", - сказала собеседница агентства.

Как уточнили журналистам в пресс-службе ведомства, следственная группа провела дополнительный осмотр места происшествия с участием специалистов Межгосударственного авиационного комитета. Обнаружены обломки воздушного судна, они осмотрены, транспортируются с места происшествия, чтобы понять, каких фрагментов не хватает. В ходе осмотра обнаружен и изъят бортовой самописец, сейчас идет расшифровка полетных данных.

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