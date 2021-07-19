Прокуратура требует взыскать с бывшего вице-губернатора Оренбуржья стоимость квартиры

ОРЕНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Прокурор Оренбургской области обратился в суд с иском к бывшему вице-губернатору Оренбургской области Вере Башировой и членам ее семьи с требованием взыскать стоимость квартиры в размере более 6,2 млн рублей, назвав предоставление ей жилья неосновательным обогащением. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Оренбурга.

"Истец просит суд установить факт отсутствия нуждаемости ответчиков по состоянию на октябрь 2010 года в предоставлении жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма; установить факт отсутствия постановки их на учет в качестве лиц, нуждающихся в предоставлении жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма; взыскать солидарно с Башировой В. И. и членов ее семьи неосновательное обогащение в виде стоимости квартиры в сумме 6 247 194 рубля", - сказано в распространенном сообщении.

По данным пресс-службы, факты нарушения федерального законодательства выявили в ходе изучения уголовного дела в отношении Башировой. Прокурор Оренбургской области полагает, что бывший вице-губернатор незаконно приобрела право собственности на трехкомнатную квартиру, находившуюся в собственности Оренбургской области.

Как ранее сообщал ТАСС, прокуратура Оренбургской области возвратила следователям уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденное в отношении бывшего вице-губернатора Оренбургской области Башировой, с требованием прекратить преследование. При этом следователи настаивали на отмене этого решения и передаче дела в суд.