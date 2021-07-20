Следователи назвали возможные причины аварии с пятью погибшими в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Следователи рассматривают несколько версий ДТП с пятью погибшими в Севастополе, среди которых неисправность большегруза и нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

"Следствие рассматривает ряд версий трагедии, среди которых неисправность большегруза, состояние здоровья его водителя, нарушение правил дорожного движения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас идут следственные действия. "Проведены обыски в помещении работодателя, изъята вся документация, представляющая интерес для следствия по техническому состоянию транспорта, прохождению водителем предрейсового медосмотра. Допрашивается широкий круг лиц из числа свидетелей, устанавливаются иные очевидцы, обладающие важной для следствия информацией", - пояснили в ведомстве.

ДТП произошло в понедельник. По предварительным данным, на дороге в Севастополе грузовик Mercedes Actros, ехавший в сторону Ялты, столкнулся с двумя попутными и тремя встречными автомобилями, а потом вылетел с трассы. По данным СК, в результате аварии погибли водитель грузовика и четыре пассажира Renault - водитель, его супруга, их дети - 18-летняя дочь и 15-летний сын. В городском департаменте здравоохранения сообщали, что еще две женщины и ребенок доставлены в больницу с различными травмами, тяжелых травм у них нет. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.