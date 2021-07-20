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Суд вернул на новое рассмотрение дело водителя, виновного в массовом ДТП в Екатеринбурге

В марте этого года суд назначил Владимиру Васильеву наказание в виде девяти лет и трех месяцев колонии общего режима

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Свердловской областной суд отправил в Ленинский районный суд Екатеринбурга на повторное рассмотрение дело в отношении водителя Владимира Васильева, виновного в ДТП с двумя погибшими, передает корреспондент ТАСС.

10 марта Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил Васильева к девяти годам и трем месяцам колонии общего режима.

"Судебная коллегия определила приговор Ленинского районного суда Екатеринбурга от 10 марта 2021 года в отношении Васильева Владимира Андреевича отменить, уголовное дело возвратить в тот же суд первой инстанции на новое рассмотрение со стадии судебного разбирательства в ином составе суда. Меру пресечения в отношении Васильева оставить в виде заключения под стражу, продлив ее срок на два месяца - до 20 сентября 2021 года", - сказала судья.

ДТП произошло 4 августа. Водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением и столкнулся с автомобилями SsangYong и ВАЗ-21010. Затем ВАЗ по инерции врезался в Toyota Avensis, а она в Volkswagen Polo, которые на перекрестке ожидали зеленого сигнала светофора. В аварии погибли два человека, еще трое были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в день происшествия Васильев находился в состоянии алкогольного опьянения и ехал по городу с превышением скорости.

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