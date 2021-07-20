Суд вынес приговор экс-руководителям районной администрации Нижнего Новгорода за взятки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июля. /ТАСС/. Бывший глава администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров, а также его заместитель Эдуард Цветков осуждены на шесть лет и 5,5 года колонии строгого режима по делу о взятках. Об этом во вторник сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.

"Собранные следователем второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшим главе администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Михаилу Шарову и его заместителю Эдуарду Цветкову в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" и п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки")", - сказано в сообщении.

Приговором суда Шарову назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также в виде штрафа в размере 6,5 млн рублей. Эдуарду Цветкову назначено наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в размере 3,25 млн рублей. Вину оба обвиняемых признали в полном объеме.

Следствием и суд установили, что с 2018 года по январь 2020 года фигуранты получали от предпринимателей и их представителей взятки от 50 до 500 тыс. рублей (шесть эпизодов), в том числе за разрешение торговли на территории района с нарушением установленного порядка, общее покровительство и попустительство по службе.

В ходе предварительного расследования в отношении Шарова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, на его имущество (автомобиль Mercedes, часы, а также средства в размере 1 млн 290 тыс. рублей) наложен арест. В отношении Цветкова была избрана мера пресечения - домашний арест, на его имущество также наложили арест. С занимаемых должностей оба были уволены.

В конце января 2020 года сообщалось, что глава администрации Канавинского района Нижнего Новгорода и его заместитель задержаны по подозрению в получении взятки в размере 150 тыс. рублей.