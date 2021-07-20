Пентагон предложил помощь военным ФРГ в устранении последствий наводнения

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли провел телефонный разговор с генеральным инспектором ВС ФРГ Эберхардом Цорном, в ходе которого предложил военным ФРГ помощь в устранении последствий разрушительного наводнения на западе страны. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-службы Пентагона.

"Председатель выразил свои соболезнования в связи с трагической гибелью людей в результате катастрофического наводнения, обрушившегося на Германию. Мы предложили дальнейшую поддержку вооруженным силам Германии, которые занимаются проведением спасательных и восстановительных работ", - отмечается в сообщении.

С 12 июля на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Под ударом стихии в основном оказались Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. От последствий разгула стихии в Германии, по последним данным, погибли по меньше мере 169 человек, в основном в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Ущерб составляет, по разным оценкам, миллиарды евро.