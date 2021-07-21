В районе Арвайлер на западе ФРГ из-за наводнения особенно сильно повреждены 14 школ

БЕРЛИН, 21 июля. /ТАСС/. Четырнадцать школ, расположенных в районе Арвайлер на севере федеральной земли Рейнланд-Пфальц, особенно сильно повреждены в результате разрушительного наводнения, обрушившегося на запад ФРГ. Об этом в среду сообщило министерство образования германского региона.

По его информации, министр образования Рейнланд-Пфальца Штефани Хубиг встретилась с директорами школ в коммуне Бургброль, чтобы получить более четкое представление о текущей ситуации и оценить масштабы нанесенного ущерба. "Теперь, среди прочего, необходимо обсудить с руководством школ, государственными органами по надзору за школьным образованием, а также местным управлением по делам молодежи и социального обеспечения перспективы развития ситуации после летних каникул", - отметила министр. "Решающую роль в этом играет солидарность соседних муниципалитетов", - добавила она.

Вместе с тем уточняется, что в школах обучается примерно 7 тыс. учеников. Помимо восстановления зданий, по словам Хубиг, необходимо оказать соответствующую помощь обучающимся и учителям, включая психологическую поддержку. В этом контексте учебный год предлагается начать с занятий по психологии. Летние каникулы в Рейнланд-Пфальце заканчиваются 27 августа.

С 12 июля на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Под ударом стихии в основном оказались федеральные земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. От последствий разгула стихии в Германии, по последним данным, погибли как минимум 170 человек, в основном в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Власти исходят из того, что только в районе Арвайлер без вести пропали 155 человек.