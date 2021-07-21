Задержанный глава УГИБДД Ставрополья заявил о сотрудничестве со следствием

ЕССЕНТУКИ, 21 июля. /ТАСС/. Задержанный по подозрению в получении взяток на 19 млн рублей начальник управления ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов заявил, что сотрудничает со следствием.

"Я в полном объеме сотрудничаю со следствием. С первого разговора со следователем отвечаю на все вопросы", - сказал Сафонов журналистам в Ессентукском городском суде перед заседанием о мере пресечения.

При этом он добавил, что некоторых фигурантов дела увидел только вчера. "Вчера я первый раз увидел своими глазами ряд других граждан [фигурантов]. <...> Следствие идет и следствие даст оценку и судебные органы. У меня больше нет комментариев", - сказал он.

Сафонов и шесть его подельников были задержаны во вторник по подозрению в получении взяток на 19 млн рублей. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере".

По данным СК, на протяжении нескольких лет участники организованной группы изготавливали не предусмотренные какими-либо нормативными актами пропуска, которые за денежное вознаграждение распространялись среди перевозчиков зерновых культур и инертных грузов на территории Ставропольского края. Эти пропуска позволяли владельцам автотранспорта беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства, в том числе через стационарные и передвижные посты ГИБДД. Во время обысков у фигурантов дела изъяты дорогостоящие автомобили и деньги.