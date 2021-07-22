Один из фигурантов дела о коррупции в УГИБДД Ставрополья находится в коме

ПЯТИГОРСК, 22 июля. /ТАСС/. Один из фигурантов дела о коррупции в УГИБДД Ставрополья, задержанных по подозрению в получении взяток на 19 млн рублей, госпитализирован.

Что известно о деле в отношении главы управления ГИБДД Ставрополья

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Он находится в коме, сообщил в четверг губернатор региона Владимир Владимиров.

"Одному из подследственных стало плохо. Сегодня он госпитализирован в одну из больниц на территории края, врачи оказывают необходимую помощь. Сейчас пациент находится в коме", - написал Владимиров в Instagram.

По его словам, по делу Сафонова (начальника управления ГИБДД Ставропольского края) правоохранительными органами проводятся все необходимые действия.

"Они разберутся во всем, и фигуранты дела, которые будут признаны виновными, ответят перед законом", - добавил глава региона.