Власти Карелии сообщили, что площадь лесных пожаров растет из-за встречного отжига

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 июля. /ТАСС/. Рост площади лесных пожаров в Карелии связан в том числе со встречным отжигом. Этот способ борьбы с природным возгоранием увеличивает территорию, охваченную огнем, сообщил в четверг замминистра природных ресурсов и экологии республики Сергей Шалаев в ходе своего видеообращения, опубликованного на официальной странице правительства региона в соцсети "ВКонтакте".

"Да, площадь лесных пожаров увеличивается, но могу отметить, что площадь во многих случаях увеличивается за счет отжига, который производится от опорных полос - от линий дорог, от ЛЭП. Там снимается напочвенный покров до минерализованного слоя и оттуда производится отжиг навстречу пожару. И понятно, площадь пожара увеличивается за счет этих территорий", - сказал он.

По словам Шалаева, за сутки пожарные выявили четыре новых лесных очага возгорания, девять лесных пожаров были ликвидированы, в том числе два крупных на территории Калевальского района. Их площадь составила 668 га, ситуация улучшилась после дождя.

Ранее в пресс-службе ФГУ "Авиалесоохрана" комментировали, что встречный контролируемый отжиг считается самым эффективным способом борьбы с природными возгораниями. С помощью воздуходувов специалисты направляют огонь отжига в нужную сторону, учитывая при этом массу факторов - от скорости и направления ветра, до влажности лесной подстилки, особенностей рельефа, типа леса. Огонь пускают по специально подготовленной минерализованной полосе, с которой удалено все, что может гореть, либо от рек и ручьев.

На территории Карелии из-за аномальной жары, атмосферной засухи и сухих гроз сложилась сложная обстановка с лесными пожарами. На территории республики введен режим ЧС до 31 июля включительно, запрещен вход в леса Суоярвского, Пряжинского, Муезерского и Сегежского районов, где сформировались самые крупные и сложные очаги. В МЧС также рекомендовали местным жителям и гостям региона воздержаться сейчас от походов в лес, а также от любой активности, связанной с открытым огнем: разведения костров, сжигания мусора, готовки пищи. Власти рассчитывают, что локализовать все очаги лесных пожаров получится к вечеру субботы.