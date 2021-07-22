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Девушку, сбившую трех детей на переходе в Москве, будет регулярно навещать психолог в СИЗО

Валерия Башкирова также попросила разрешения вывести ее в православный храм, расположенный на территории изолятора

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Москвичку Валерию Башкирову, сбившую троих детей на пешеходном переходе в Солнцево, будет регулярно навещать тюремный психолог. Об этом ТАСС рассказала член ОНК Москвы Ева Меркачева, посетившая арестованную в столичном СИЗО-6.

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"С Башкировой уже успел пообщаться психолог, решено, что он регулярно будет навещать ее. Башкирова также попросила разрешения вывести ее в православный храм, расположенный на территории изолятора", - сказала наблюдатель.

По словам Меркачевой, в первую ночь девушку посадили в одиночную камеру. Потом, убедившись, что угрозы ее жизни нет, перевели в общую. Сейчас Валерия сидит в камере на 22 человека, все ее соседки арестованы в первый раз, обвиняются в ненасильственных преступлениях (в основном, кражах и распространении наркотиков). "Башкирова не имеет жалоб, говорит, что не чувствует никакого давления", - утверждает Меркачева.

Наблюдатель отметила, что обвиняемая в ДТП со смертельным исходом спит на верхних нарах двухъярусной кровати и читает английский детектив "Смерть после бала".

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