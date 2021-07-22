BioNTech выделит €1 млн пострадавшим от наводнения в Германии

БЕРЛИН, 22 июля. /ТАСС/. Германская компания BioNTech, которая совместно с американским партнером Pfizer разработала вакцину от коронавируса Comirnaty, объявила о намерении выделить €1 млн в качестве помощи пострадавшим от наводнения районам на западе ФРГ. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении фирмы из Майнца.

"BioNTech с глубокой озабоченностью следит за драматическими последствиями недавнего наводнения в Северном Рейне-Вестфалии и Рейнланд-Пфальце", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что наибольший ущерб от разгула стихии был нанесен районам, расположенным недалеко от штаб-квартиры компании в Майнце и ее объекта в городе Идар-Оберштайн (федеральная земля Рейнланд-Пфальц).

"BioNTech пожертвует €1 млн Германскому союзу по оказанию помощи при стихийных бедствиях. Тем самым компания хотела бы выразить свою солидарность и поддержать большое количество людей, потерявших родственников, друзей, лишившихся крова и имущества", - заключили в BioNTech.