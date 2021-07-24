Все пострадавшие и жертвы ДТП с автобусом на Кубани являются жителями Краснодарского края

КРАСНОДАР, 24 июля. /ТАСС/. Все пострадавшие и погибшие при опрокидывании автобуса в Апшеронском районе на Кубани являются жителями разных районов Краснодарского края, сообщили ТАСС в пресс-службе краевой прокуратуры.

"Все они жители районов края: пять человек из Тихорецка, есть из Кореновска и из других районов. Это работники одного из предприятий, нанимал автобус (этого частника) профсоюз предприятия", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Также в ведомстве добавили, что версия водителя о неисправности тормозной системы проверяется, возможно, она не соответствует действительности.

По уточненным данным прокуратуры края, в результате ДТП пострадал 21 человек, включая водителя.

Специалисты транспортируют вертолетом санавиации и реанимобилями четырех находящихся в тяжелом состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Апшеронском районе в больницы Краснодара, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"В больнице находятся четыре человека в тяжелом состоянии, их будут вертолетом и реанимационными автомобилями доставлять в Краснодар", - сообщили в ведомстве, уточнив, что угрозы для жизни остальных пострадавших нет.

По предварительным данным администрации Апшеронского района, автобус привез группу людей для осмотра местных достопримечательностей из Кореновска. Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю сообщало о проведении доследственной проверки по факту ДТП.

Ранее в прокуратуре Краснодарского края сообщали, что автобус, по предварительным данным, съехал в кювет из-за отказа тормозной системы. Уточнялось, что в автобусе находились 22 человека, прокуратура в рамках проверки даст оценку причинам и условиям произошедшего, в том числе действиям перевозчика на предмет оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности, техническому состоянию выпущенного на линию транспортного средства.

В ГУ МВД России по краю журналистам уточняли, что несовершеннолетних, по предварительным данным, среди доставленных в больницу нет, проводится проверка. По данным краевого ГУ МЧС России, ДТП произошло с частным экскурсионным автобусом.