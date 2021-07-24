СК принял к производству дело о ДТП с автобусом на Кубани

КРАСНОДАР, 24 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, возбужденное после ДТП с автобусом в Апшеронском районе, где погибли двое, изъято у полиции и передано для расследования в Горячеключевской межрайонный следственный отдел СК, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю в субботу.

"Сегодня рано утром поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса в Апшеронском районе, в результате которого погибли два человека и пострадали 18. По инициативе следственного управления СК РФ по краю уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), изъято прокуратурой из производства органов полиции и передано для дальнейшего расследования в Горячеключевской межрайонный следственный отдел СК РФ по региону", - говорится в сообщении ведомства. Ранее ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщало о возбуждении уголовного дела по факту ДТП по ч. 5 ст. 264 УК РФ.

Уточняется, что погибли мужчина 1969 года рождения и женщина 1976 года рождения, в ДТП попал автобус Hyundai 2010 года выпуска. "Водитель автобуса также доставлен в больницу с различными травмами", - добавили в краевом следственном управлении СК РФ.