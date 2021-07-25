В Якутии за прошедшие сутки не выявили новых очагов возгораний после выпавших дождей

ЯКУТСК, 25 июля. /ТАСС/. В Якутии за последние сутки не выявлены новые очаги возгорания после прошедших накануне дождей, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального правительства.

Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

От Карелии до Якутии. Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

"В результате активной работы огнеборцев и прошедших осадков в центральной и южной частях республики за сутки ликвидирован 41 пожар, локализовано 14, новые очаги возгорания отсутствуют", - говорится в сообщении.

На особом контроле властей находится обстановка в населенных пунктах Горного района - Ерт, Магарас и Кюерелях.

По данным регионального главка МЧС России, на территории республики действует 181 природный пожар, за сутки ликвидирован 41 пожар на общей площади свыше 119 тыс. га. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется в 12 районах. За сутки на тушении природных пожаров было задействовано 2 161 человек и 299 единиц техники, привлеченных органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС. "Сотрудниками проведена работа по прокладке и расширению минерализованных полос вдоль населенных пунктов Кюерелях, Кептин и Магарас, тушение отдельных очагов по периметру пожаров, а также вдоль трассы на территории Горного района выставлены посты со специальной техникой", - добавили в МЧС.

На территории Сунтарского и Нюрбинского районов применялись три борта Бе-200ЧС, произведено 62 сброса и слито 582 тонны воды. Из-за действующих природных пожаров 32 населенных пункта находятся в зоне задымленности.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса.