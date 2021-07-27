Суд признал законным продление ареста Сафронова

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение о продлении до 7 октября ареста советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд, выслушав мнения стороны, постановил решение Мосгорсуда оставить без изменения, а жалобу защиты Сафронова - без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в описательной части решения суда по вопросу продления ареста Сафронову приводится позиция следователя Александра Чабана. Согласно этому документу она состоит в том, что, оказавшись на свободе, тот скроется на территории дипломатических представительств или консульств, а потом при помощи сотрудников зарубежных спецслужб покинет территорию Российской Федерации. На основании этого Мосгорсуд продлил Сафронову арест до 7 октября.

Сафронов был задержан 7 июля 2020 года и арестован судом. По версии ФСБ, он был завербован чешской спецслужбой в 2012 году, а задание выполнил в 2017 году. Оно заключалось в сборе и передаче информации в отношении военно-технического сотрудничества РФ со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. В материалах следствия указано, что Сафронов работал на Управление по внешним связям и информации Чехии, при этом конечным получателем секретных сведений были США. Сам Сафронов вину категорически не признает.