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Наводнение в Германии

Число жертв наводнения в Германии превысило 180

Пропавшими без вести до сих пор числятся 73 человека

БЕРЛИН, 28 июля. /ТАСС/. Число жертв разрушительного наводнения на западе ФРГ превысило 180, пропавшими без вести до сих пор числятся 73 человека.

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Как сообщило в среду полицейское управление в Кобленце, в земле Рейнланд-Пфальц погибли как минимум 134 жителя. Еще 47 жертв зарегистрировано до сих пор в Северном Рейне - Вестфалии. Число пострадавших, по оценке правоохранительных органов, выросло до 766.

С 12 июля на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Под ударом стихии в основном оказались федеральные земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.

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