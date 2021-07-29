Дипломаты выясняют ситуацию с туристами из РФ в Мармарисе

АНКАРА, 29 июля. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Российские дипломаты выясняют ситуацию с туристами из России, находящимися в Мармарисе, где начали эвакуировать несколько отелей из-за лесного пожара. Об этом сообщили ТАСС в генконсульстве РФ в Анталье.

"В районе 13:00 (совпадает с мск) в окрестностях курортного города Мармариса по пока не выясненным причинам возник пожар, охвативший лесной массив, расположенный в непосредственной близости к городским кварталам и ряду гостиничных комплексов. По имеющейся информации, в превентивном плане была проведена эвакуация из некоторых зданий. Проводятся работы по пожаротушению с привлечением различной специализированной авиации, транспорта и пожарных расчетов", - подчеркнул собеседник агентства.

Как добавили в российском генконсульстве, "в настоящее время сведения о жертвах или пострадавших в результате стихийного бедствия не поступали". "Генконсульство по официальным каналам выясняет текущую ситуацию с находящимися в Мармарисе российскими туристами", - сообщили дипломаты.