Около сотни россиян эвакуируют из отеля в Бодруме из-за лесных пожаров

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Около сотни российских туристов эвакуируют из турецкого отеля Titanik Deluxe Bodrum из-за близкого лесного пожара. Об этом в четверг сообщает АТОР.

"Сам отель не горит, туристы эвакуируются превентивно. Горит прилегающий к нему лес на горе, на склоне которой располагаются корпуса отеля Titanik Deluxe Bodrum. Пока туристов из этого отеля временно переводят в расположенные рядом премиальные отели Lujo Bodrum и La Blanche Resort Bodrum. В отношении этих последних решения об эвакуации на настоящий момент нет", - приводит "Вестник АТОР" слова заместителя генерального директора туроператора Anex Tour Яны Муромовой.

По ее словам, ситуация меняется стремительно, однако турецкие власти рассчитывают локализовать пожар к вечеру, чтобы туристы могли вернуться в отель к вечеру четверга или утру пятницы.