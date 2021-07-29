Постояльцы отеля "Титаник" в Бодруме возвращаются после эвакуации из-за лесного пожара

АНКАРА, 29 июля. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Постояльцы отеля "Титаник" в районе Бодрума на западе Турции начали возвращаться в гостиницу после того, как лесной пожар был взят под контроль. Об этом сообщила в четверг ТАСС представитель сети отелей "Титаник".

"После того как пожар был взят под контроль, наши гости стали возвращаться в отель. Им будет предоставлен ужин, как и положено, - подчеркнула собеседница агентства. - Пожара в самом отеле не было, все происходило в нескольких километрах от него. Сейчас все под контролем".

В отеле также добавили, что никто из постояльцев не пострадал в результате пожара.

Серьезная угроза туристическим объектам возникла в курортной зоне Бодрума, где в течение суток возникли пожары в нескольких местах, расположенных вблизи с рядом отелей. В местечке Гюверджинлик огонь подступил близко к одному из местных отелей. В связи с этим туристы были временно переселены в безопасный корпус на территории этой же гостиницы.

Лесной пожар начался в среду недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья на юге Турции, по предварительным данным, из-за сильной жары в регионе. Затем в четверг пожары вспыхнули и в ряде других провинций, включая курортные Айдын и Муглу. По информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, число погибших в результате пожара достигло трех, пострадали 183 человека.