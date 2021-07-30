Прокуратура начала проверку после столкновения двух автобусов на Пятницком шоссе в Москве

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Прокуратура Москвы начала проверку после ДТП с участием двух автобусов на Пятницком шоссе, в котором пострадали два человека. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале надзорного ведомства столицы.

"В частной компании-перевозчике проводится прокурорская проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках", - говорится в сообщении.

Около 10:00 на Пятницком шоссе у дома 28 произошло столкновение двух автобусов. По предварительным данным, в аварии пострадали два пассажира автобуса, который принадлежит частному перевозчику.