Туристов в Мармарисе вернут обратно в отели в течение дня

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Туристы в Мармарисе вернутся в течение дня в отели, в которых они изначально отдыхали, так как пожарная опасность миновала. Об этом заявил в пятницу атташе генконсульства РФ в Анталье Андриан Андрианов в эфире телеканала "Россия-24" .

"По ситуации на 12:00 текущего дня, по данным местных властей, пожарная опасность для отелей <...> миновала. Большая часть гостиниц продолжает функционировать в штатном режиме, принимать новые туристические группы. В течение дня запланировано возвращение всех туристов в отели по месту их постоянного отдыха", - сказал он.

Лесной пожар начался в среду недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья на юге Турции, по предварительным данным, из-за сильной жары в регионе. Затем в четверг пожары вспыхнули и в ряде других провинций, включая курортные Айдын и Муглу. По информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, число погибших в результате пожаров достигло четырех, пострадали 183 человека.