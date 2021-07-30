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Лесные пожары в Турции
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Туристов в Мармарисе вернут обратно в отели в течение дня

В Генконсульстве России в Анталье сообщили, что пожарная опасность для отелей миновала

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Туристы в Мармарисе вернутся в течение дня в отели, в которых они изначально отдыхали, так как пожарная опасность миновала. Об этом заявил в пятницу атташе генконсульства РФ в Анталье Андриан Андрианов в эфире телеканала "Россия-24".

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"По ситуации на 12:00 текущего дня, по данным местных властей, пожарная опасность для отелей <...> миновала. Большая часть гостиниц продолжает функционировать в штатном режиме, принимать новые туристические группы. В течение дня запланировано возвращение всех туристов в отели по месту их постоянного отдыха", - сказал он.

Лесной пожар начался в среду недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья на юге Турции, по предварительным данным, из-за сильной жары в регионе. Затем в четверг пожары вспыхнули и в ряде других провинций, включая курортные Айдын и Муглу. По информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, число погибших в результате пожаров достигло четырех, пострадали 183 человека.

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ТурцияРоссияЛесные пожары в Турции
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