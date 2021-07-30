Задержанный глава финансовой пирамиды Finiko хотел открыть трейдинговую компанию в Турции

КАЗАНЬ, 30 июля. /ТАСС/. Один из основателей финансовой организации Finiko Кирилл Доронин на заседании суда, где ему избирается мера пресечения, сообщил, что планировал открыть трейдинговую компанию в Турции, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Паспорт [гражданина Турции] я получил относительно недавно, в этом году. У нас был план по организации турецкой трейдинговой компании", - заявил Доронин.

При этом имя и фамилию он взял другие, так как достаточно известен на финансовом рынке. "Мы работаем с криптовалютами, у нас известность достаточно высокая на рынке. И репутация как в плюс, так и в минус, что усложняет получение некоторых разрешений", - отметил Доронин. В ходе заседания также выяснилось, что постоянного места жительства у обвиняемого нет, он планировал проживать у супруги.

Следователи предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Как рассказали представители регионального СК, Доронин вину не признал. Следствие ходатайствует о заключении его под стражу на два месяца.

Адвокат обвиняемого попросил избрать домашний арест. По его словам, вкладчикам были разъяснены риски, так как существовала вероятность потерять деньги, поэтому речи о хищении денежных средств не идет. "Всем было разъяснено, что либо мы все потеряем, либо, возможно, заработаем", - сказал он. При этом напрямую деньги никто никому не передавал, так как вклады делались в криптовалюте. Ранее Доронин заявил журналистам, что возврат средств вкладчикам уже начался.

Подробности уголовного дела

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в пятницу сотрудниками МВД по Республике Татарстан по подозрению в мошенничестве задержан один из руководителей компании Finiko. Компания была зарегистрирована за пределами РФ.

По данным источника ТАСС, Доронина задержали в рамках уголовного дела об организации финансовой пирамиды, которое было возбуждено 7 декабря 2020 года в отношении сотрудников компании после прокурорской проверки.

В июле появилась информация, что вкладчики Finiko не могут вывести свои средства из личного кабинета. Аккаунты пользователей оказались недоступны. В МВД по Республике Татарстан поступило порядка 100 заявлений от вкладчиков организации, суммы ущерба варьируются от 100 тыс. до 10 млн рублей.

Надзорное ведомство установило, что с августа 2019 года по декабрь 2020 года неустановленные лица, действуя от имени компании на территории Татарстана и других субъектов РФ, организовали работу по привлечению денежных средств физических лиц "под предлогом высокоэффективного их использования путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и на иных торговых площадках". Клиентам гарантировали доход до 25 % в месяц. Злоумышленники неправомерно привлекли не менее 80 млн рублей. Деньги распределялись между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды.