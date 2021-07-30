Хинштейн сообщил о задержании прокурора Сызрани за взятку в 3 млн рублей

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Прокурора Сызрани Вадима Федорина задержали по подозрению в получении взятки в размере 3 млн рублей. Об этом сообщил в пятницу депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

"Сегодня в результате спецоперации, проведенной самарским УФСБ, за получение взятки в размере 3 млн рублей задержан прокурор Сызрани Вадим Федорин", - написал депутат в своем Telegram-канале. По его словам, за эти деньги прокурор обещал помощь при расследовании уголовного дела.

Хинштейн утверждает, что задержание проводилось с санкции генерального прокурора Игоря Краснова.

Официальными комментариями прокуратуры и следственных органов агентство пока не располагает.