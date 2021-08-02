В ФРГ прокуратура проверяет возможность начала расследования после июльских наводнений

БЕРЛИН, 2 августа. /ТАСС/. Прокуратура города Кобленц рассматривает вопрос начала расследования по факту сильного наводнения на западе Германии и собирает данные на этот счет. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано в понедельник на сайте ведомства.

"После разрушительного наводнения в долине реки Ар прокуратура Кобленца изучает вопрос о начале расследования", - отмечается в пресс-релизе. В основу дела могут лечь подозрения "в убийстве по неосторожности и нанесении телесных повреждений по неосторожности" из-за якобы недостаточно оперативного предупреждения населения о предстоящей катастрофе.

В материале не отмечается, кто может стать фигурантом расследования в случае, если дело будет возбуждено.

С 12 июля на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Под ударом стихии в основном оказались федеральные земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Общее число погибших во всех охваченных стихией населенных пунктах превысило 180, пострадали более 750 человек.