В Якутии за сутки ликвидировали восемь природных пожаров

ЯКУТСК, 3 августа. /ТАСС/. Восемь природных пожаров ликвидировано за сутки на территории Якутии на площади свыше 11 тыс. га. Об этом сообщает во вторник пресс-служба регионального управления МЧС России.

"За сутки ликвидировано восемь [природных пожаров] на общей площади свыше 11 тыс. га. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Нюрбинского, Олекминского и Сунтарского районов, где зарегистрирован 141 очаг", - говорится в сообщении.

К защите населенных пунктов Бясь-Кюель, Кырыкый и Сюльдюкар привлечены специалисты МЧС России. Они с коллегами расширяют минерализованные полос и тушат отдельные очаги возгорания. За сутки на тушении природных пожаров было задействовано 2 423 человека и 309 единиц техники, привлеченных органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС и в рамках межведомственного маневрирования сил и средств федерального резерва Авиалесоохраны. За сутки группировка сил привлеченного состава увеличилась на 305 человек, количество техники увеличилось на 31 единицу.

"Сегодня аэромобильные группировки главного управления продолжат работу на территории Горного, Верхневилюйского и Мирнинского районов. В готовности к применению находится авиация МЧС России, в зависимости от условий полета планируется применение близ населенных пунктов Ситте, Кырыкый, Малыкай, Сюльдюкар и Ыгыахтах", - привела пресс-служба слова начальника Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) Павла Гарина.

Как сообщил на брифинге первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников, в регионе действует 171 природный пожар, тушат 58, локализовано 11, зафиксированы 15 новых пожаров. "Сухая ветреная погода усложняет ситуацию, между тем по мере возможности работает авиатехника, в частности вертолеты занимались сливом воды в Кобяйском районе, занимались переброской сил и средств в Хангаласском и Усть-Алданском районах. Самолеты Бе-200, Ил-76 из-за видимости не работали", - сказал Садовников. Сложная обстановка наблюдается в селах Кылайы Усть-Алданского района, Далыр Верхневилюйского района, Кобяй и Ситте Кобяйского района.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса.