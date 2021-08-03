МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Четверо пострадавших в ДТП в Турции россиян остаются в тяжелом состоянии в турецких больницах. Об этом говорится в сообщении Ростуризма со ссылкой на данные компании "Интурист".

"По данным туроператора "НТК Интурист", в больницах остаются четверо пострадавших россиян в стабильно тяжелом состоянии", - отмечается в сообщении. Сейчас перевозят в госпиталь в Анталье двоих из них для оказания более квалифицированной медпомощи, еще двоих доставят туда позже.

Остальные пострадавшие были выписаны после оказания необходимой медпомощи. Как отметили в Ростуризме, туроператор разместил их в отеле в Сиде. Ростуризм продолжает держать на контроле ситуацию с произошедшим ДТП.

Отмечается, что родственники пострадавших смогут отправиться в Турцию, такую возможность им предоставил туроператор. Планируется, что первая группа родственников сможет вылететь на место уже сегодня.

Телефон горячей линии туроператора для родственников пострадавших туристов +7 (915) 327 79 68, телефон экстренной связи Генконсульства России в Анталье: +90 (541) 417 87 78.