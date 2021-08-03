Стала известна причина крупного пожара в Коврове

ВЛАДИМИР, 3 августа. /ТАСС/. Неосторожное обращение с огнем, по предварительной версии, стало причиной крупного пожара в многоквартирном жилом доме в Коврове Владимирской области. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.

По данным главка, при пожаре пострадал мужчина 1976 года рождения. "Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем пострадавшего", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в Центральной городской больнице Коврова, в медучреждение с отравлением угарным газом пострадавший поступил в состоянии алкогольного опьянения, он получил небольшие ожоги рук и плеч первой степени. По словам очевидцев, мужчина вел асоциальный образ жизни.

В департаменте ЖКХ Владимирской области ТАСС пояснили, что в доме, где произошел пожар, в 2020 году провели капремонт кровли и заменили электропроводку, однако из-за замечаний Фонда капремонта работы не приняли.

Пожар возник в 13:44 в квартире на четвертом этаже, огонь начал переходить на кровлю. Около 15:00 мск возгорание локализовали на площади 1,5 тыс. кв. метров, эвакуировали 29 человек, из них пятеро детей. На месте работают 13 единиц техники и 43 человека, включая силы Ковровского электромеханического завода.