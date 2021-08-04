На Камчатке задержали подозреваемую в продаже поддельных сертификатов о вакцинации

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали жительницу Камчатки, подозреваемую в незаконной продаже сертификатов о прохождении вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

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Установлено, что 28-летняя жительница Петропавловска-Камчатского размещала объявления о продаже сертификатов в социальных сетях за 3,5 тыс. рублей. Денежные средства она получала на карту.

"Фигурантка задержана после проведения проверочной закупки прививочных сертификатов. При проведении следственных действий оперативники изъяли из автомобиля гражданки еще три поддельных сертификата", - говорится в сообщении.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков"). Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.