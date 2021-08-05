Прокуратура начала проверку по факту пожара на ямальском заводе по подготовке конденсата

ТАСС, 5 августа. Прокуратура инициировала проверку по факту пожара на заводе по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства в четверг.

"Прокуратурой Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с поступлением информации от центра управления кризисных ситуаций ЯНАО ГУ МЧС России по ЯНАО и сообщениями информационных агентств в сети Интернет о возникновении 5 августа пожара на объекте "Завод по подготовке конденсата к транспорту", эксплуатируемого ООО "Газпром переработка", организовано проведение проверки. К проведению проверки привлечена Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура и прокуратура города Новый Уренгой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что будет проверено исполнение требований законодательства о промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, в том числе пожарной безопасности. Кроме того, будет дана оценка оказанному в результате пожара негативному влиянию на окружающую среду.

Сообщение о пожаре в здании завода поступило в МЧС в 02:42 мск. Пожар произошел на установке деэтанизации конденсата первой очереди. Работы на объекте были прекращены, конденсат перекрыт. В настоящее время возгорание локализовано.